SEAS estende la manutenzione agli Airbus

(Teleborsa) – SEAS, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta Ryanair sul territorio italiano, ha ottenuto l’estensione della certificazione a svolgere manutenzione alla famiglia degli aeromobili Airbus. Tale autorizzazione riguarda, per il momento, la base manutentiva di Orio al Serio ed è rivolta ai soli aeromobili in servizio di linea.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel processo di crescita dell’azienda, che consente di operare su una tipologia di macchine già in flotta al nostro cliente operatore di linea – dichiara Alessandro Cianciaruso, amministratore delegato di SEAS – Nello specifico, l’estensione ci mette in condizione di intervenire con una programmazione standard sul brand Lauda del gruppo Ryanair, che dispone in flotta di Airbus 320. L’apertura al mondo Airbus rappresenta una novità estremamente importante per gli sviluppi dell’attività manutentiva svolta da SEAS, finora concentrata sui velivoli B737, tale da valorizzare le competenze e accrescere le qualifiche del personale specializzato”.

Nella prospettiva di ottenere tale estensione, Seas aveva già avviato nella primavera 2018 la ricerca di personale tecnico di manutenzione certificato per la categoria B1 sugli aeromobili A320. Una programmazione strategica che ha permesso di costituire un team dedicato agli Airbus 320, funzionale alla necessità di rispondere agli standard manutentivi a beneficio di una classe di aeromobili tra i più impiegati sul territorio nazionale ed europeo. SEAS conta oltre 300 dipendenti ed è presente su 14 aeroporti italiani.