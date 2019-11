SEAS-AEA, accordo di collaborazione con Istituto Aeronautico Locatelli Bergamo

editato in: da

(Teleborsa) – SEAS, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta Ryanair sul territorio italiano, e AEA – Aircraft Engineering Academy, prima accademia italiana di alta formazione per tecnici aeronautici specializzati nella manutenzione degli aeromobili, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Istituto Aeronautico Antonio Locatelli di Bergamo scuola paritaria abilitata al rilascio del diploma di maturità tecnica aeronautica.

L’accordo rientra nel programma di progressiva espansione delle collaborazioni di SEAS e AEA con gli istituti scolastici che, per tipologia di studi e offerta formativa, esprimono figure studentesche adatte a intraprendere un percorso di formazione e in possesso dei requisiti per essere avviate alla carriera di tecnico di manutenzione aeronautica.

SEAS, massimamente impegnata nella ricerca e nell’avviamento alla formazione di figure in possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività di manutenzione aeronautica, ha rivolto la propria attenzione all’Istituto Aeronautico “Antonio Locatelli” in virtù della tradizione che esso vanta nell’indirizzare i propri allievi verso sbocchi e opportunità di lavoro basate su mansioni di grande responsabilità. In previsione stage retribuiti e la possibilità di accedere corso basico LMA B1 della durata di due anni, per il rilascio della certificazione teorica che introduce l’ulteriore biennio di attività da svolgere nelle sedi operative di SEAS per ottenere la licenza di manutentore aeronautico.

“La collaborazione sottoscritta con l’Istituto Aeronautico Locatelli risponde alla strategia di individuare i contesti in grado di rispondere ai fabbisogni e accompagnare le esigenze di continua espansione delle attività di manutenzione delle flotte aeronautiche – sottolinea Alessandro Cianciaruso, amministratore delegato di SEAS -. Va ricordato che con l’obiettivo di accompagnare la crescita del settore, SEAS ha creato nell’autunno 2018 la Aircraft Engineering Academy, la prima accademia italiana di alta formazione per tecnici aeronautici specializzati nella manutenzione degli aeromobili”.

“Questa preziosa collaborazione darà modo agli studenti neo diplomati di completare il percorso di studi intrapreso nel quinquennio con un valore aggiunto – afferma Giuseppe Di Giminiani, presidente Istituto Aeronautico Locatelli -. Ritengo che la formazione specifica sia un ponte indispensabile fra scuola e mondo del lavoro”.