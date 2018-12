SEA, dimissioni Modiano e Michaela Castelli nuovo Presidente

editato in: da

(Teleborsa) – Michaela Castelli è il nuovo Presidente di SEA. La decisione assunta da Pietro Modiano di rassegnare le dimissioni da presidente della società che gestisce i due aeroporti di Milano, Malpensa e Linate, ponendo fine in anticipo al suo mandato destinato a chiudersi con l’approvazione del bilancio 2018, è stata gestita in tempi rapidi dal Cda della società, che ha scelto di fatto una soluzione ponte, nominando presidente appunto Michaela Castelli, già membro del Consiglio d’amministrazione, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato, ovvero in occasione della prossima assemblea dei soci.

La decisione di Modiano è stata motivata dall’impegni sempre più gravosi assunti, dallo scorso mese di settembre, come Presidente di Banca Carige. Michaela Castelli è esperta di diritto societario, ha lavorato per nove anni in Borsa Italiana collaborando con la Consob. È stata segretario del comitato scientifico che si occupata dell’aggiornamento del Codice di Autodisciplina delle società quotate e responsabile del dipartimento di listing legal incaricato dei processi di ammissione a quotazione di azioni e di altri strumenti finanziari, con deleghe sulle procedure delicate.