SEA, Bilancio 2018 approvato da Assemblea azionisti. Dividendi per 98,8 mil di euro

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di SEA S.p.A., riunita presso la sede legale a Milano-Linate, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2018 e ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo SEA. Dopo il termine dell’Assemblea, il CDA ha confermato il DG Armando Brunini nella carica di Amministratore delegato, nominando Presidente Michaela Castelli e Davide Amedeo Corritore Vice Presidente non esecutivo della Società.

I principali risultati a livello di Gruppo nel 2018 del bilancio, in netto miglioramento rispetto al 2017, sono: Ricavi della gestione, 684 milioni di euro, in crescita del 5,5% rispetto al 2017; EBITDA, 281,9 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto all’esercizio precedente (+5,4% al netto delle poste non ricorrenti); Utile netto del Gruppo: 136,1 milioni di euro in crescita di 52 milioni (+61,9%) rispetto al 2017 che incorporava, oltre a costi non ricorrenti, anche 25,3 milioni di euro di svalutazione crediti Alitalia; Posizione Finanziaria Netta: 399,6 milioni di euro, in miglioramento di 109,3 milioni di euro.

La Capogruppo SEA S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2018 con ricavi pari a 693,1 milioni di euro, in crescita del 5,8% rispetto all’esercizio precedente. L’EBITDA è pari a 267,9 milioni di euro e l’utile netto della Società risulta pari a 123,5 milioni di euro.

L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 98.800.000,00, per un importo di Euro 0,3952 per azione, corrispondente ad un pay out ratio dell’80% circa. Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 20 giugno 2019.

Inoltre, l’Assemblea degli Azionisti ha nominato i seguenti Consiglieri d’Amministrazione: Pierfrancesco Barletta, Michaela Castelli, Davide Amedeo Corritore, Patrizia Michela Giangualano, Luciana Sara Rovelli, Armando Brunini e Rosario Mazza; Sindaci effettivi: Rosalba Casiraghi, Andrea Manzoni, Stefano Pozzoli.

Valeria Maria Scuteri è stata indicata quale Sindaco effettivo di nomina del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi di statuto; non essendo stato comunicato il nominativo del designato a cura del Ministero dell’Economia e Finanze, l’attuale Collegio sindacale rimarrà in carica sino alla comunicazione di questa nomina alla Società.