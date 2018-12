SEA, Armando Brunini in pole per la nomina a direttore generale

editato in: da

(Teleborsa) – Il trasporto aereo in Italia mette alle spalle il 2018 contraddistinto dalla crescita del movimento passeggeri, sostenuto soprattutto di vettori low cost, e con la perdurante necessità di dare risposte concrete all’esigenza di un network delle merci adeguato alla domanda dell’export e all’incremento di e-commerce.

Sul fronte degli aeroporti l’inizio del 2019 sarà caratterizzato dalle scelte operate da SEA, la società di gestione degli scali di Malpensa e Linate (partecipata al 55% dal comune di Milano e al 45% da F2i), che, dopo la nomina di Michaela Castelli alla presidenza lasciata vacante da Pietro Modiano, da settembre 2018 al vertice di Banca Carige, è chiamata a scegliere il nuovo direttore generale. In predicato di ricoprire questa carica è più di tutti Armando Brunini, il manager che da amministratore delegato di Gesac, dopo aver fatto approdare Ryanair sullo scalo di Napoli Capodichino, chiude il 2018 arrivando a lambire i dieci milioni di passeggeri, nuovo massimo storico, registrando un incremento del +16% sul 2017. Già presente da maggio 2015 nella governance di SEA come Vice Presidente in quota F2i, Brunini rappresenterebbe la scelta su cui si stanno indirizzando le preferenze milanesi.

La mossa, attesa per metà gennaio, è destinata quasi certamente a liberare la posizione attualmente ricoperta in Gesac, dove l’impegno è legato al consolidamento del traffico e alla collaborazione con il vicino aeroporto Costa d’Amalfi, con il completamento del disegno di fusione per incorporazione della società di gestione salernitana.