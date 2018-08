Sea apre account su WeChat

editato in: da

(Teleborsa) – Sea – Aeroporti di Milano ha attivato un account ufficiale sull’applicazione WeChat, gruppo sociale dedicato ai turisti cinesi in visita nel capoluogo lombardo. Ogni anno, oltre mezzo milione di cittadini cinesi sbarca negli aeroporti milanesi. Un’alta percentuale di essi si reca nelle vie del quadrilatero della moda per i tradizionali acquisti prima di ripartire. E’ il motivo che ha spinto Sea, società di gestione degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, a stipulare un accordo con Digital Retex, partner ufficiale di WeChat in Europa, con l’obiettivo di fornire all’utenza cinese sia contenuti che servizi dedicati tramite il canale a loro più familiare.

WeChat in Cina è una piattaforma di servizi con un miliardo di utenti attivi al mese e una penetrazione nelle maggiori città che supera il 93%, utilizzata per chattare, navigare, acquistare prodotti e servizi e pagare online. Arrigo Santini, responsabile E-Channel Management Sea, sottolinea in una nota come “l’apertura di un account ufficiale WeChat rappresenta un ulteriore passo della strategia per l’accoglienza negli scali milanesi dei viaggiatori cinesi, che potranno programmare con comodità e facilità il loro viaggio a Milano”.