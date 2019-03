SEA Aeroporti Milano, traffico e utili 2018 in crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Il traffico SEA (Società Esercizi Aeroportuali) sugli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate ha raggiunto nel 2018 i 33,8 milioni di passeggeri. Nell’esercizio dell’ultimo anno, con una crescita del 7% rispetto al 2017, valore superiore sia alla media nazionale (+5,9%) sia a quella europea (+4,8%).

Milano Malpensa ha superato i 24,5 milioni di passeggeri (record dell’aeroporto che supera il traffico raggiunto prima del de-hubbing), con un incremento dell’11,5% rispetto all’esercizio precedente. Tale risultato è attribuibile agli investimenti in nuova capacità da parte delle compagnie aeree, a parità di tasso di riempimento degli aeromobili (load factor).

Milano Linate, con 9,2 milioni di passeggeri, ha registrato, invece, una flessione del 3,3% legata prevalentemente alla cessazione dell’operatività di Air Berlin e al trasferimento dell’operatività di Air Italy a Malpensa.

Il traffico merci sull’intero sistema aeroportuale di Milano ha registrato 569 mila tonnellate gestite, in calo del 3,3% rispetto all’esercizio 2017, in particolare per la diminuzione del trasportato medio per movimento aereo dei vettori all cargo.

Il traffico di aviazione generale presso gli scali di Linate e Malpensa ha registrato 25,9 mila movimenti, in incremento del 2,5% rispetto al 2017.

Nell’esercizio 2018 i ricavi della gestione sono stati di 684 milioni di euro. Importo che ha costituito una crescita del 5,5%, pari a 35,7 milioni di euro. Tale positiva performance è principalmente attribuibile alla crescita del traffico, che ha determinato un incremento sia dei ricavi Aviation pari a 21,7 milioni di euro che dei ricavi derivanti dai servizi Non Aviation per 15 milioni di euro. In riduzione gli altri business General Aviation (-0,8 milioni di euro) ed Energy (-0,2 milioni di euro) per effetto rispettivamente della cessazione del servizio carburante into plane e di minori vendite di energia elettrica a terzi.

Il Risultato Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 281,9 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto all’esercizio 2017, che includeva l’effetto netto negativo pari a 21 milioni di euro di componenti non ricorrenti, inclusi gli incentivi all’esodo previsti dall’Accordo Quadro di Progetto, stipulato il 22 luglio 2016 con le Organizzazioni Sindacali (23,9 milioni di euro).

Al netto delle componenti non ricorrenti (3,5 milioni di euro nel 2018), l’EBITDA risulta in crescita del 5,4% (+14,3 milioni di euro).

Il Risultato Operativo, pari a 189,5 milioni di euro, è in significativa crescita rispetto all’esercizio precedente, che incorporava la svalutazione per 25,3 milioni del credito di Alitalia SAI antecedente la data di ammissione della compagnia all’amministrazione straordinaria (2 maggio 2017).

L’Utile Netto di Gruppo è pari a 136,1 milioni di euro, in aumento di 52 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente.

Gli investimenti realizzati nel 2018 ammontano a 79,2 milioni di euro e comprendono principalmente la riqualifica funzionale e il restyling sia del Terminal 1 a Malpensa sia dell’aeroporto di Linate, l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo terminal di aviazione generale a Malpensa, la realizzazione di nuove infrastrutture in area Cargo, gli interventi di riqualifica sui parcheggi di Malpensa e Linate e gli investimenti in ambito Information and Communication Technology con particolare riferimento all’attivazione delle postazioni E-Gates.

La Posizione Finanziaria Netta, pari a 399,6 milioni di euro, è in miglioramento di 109,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017 (508,9 milioni di euro). La positiva generazione di cassa della gestione corrente pari a 256,2 milioni di euro, ha permesso di finanziare le attività di investimento suddette per 79,2 milioni di euro e il pagamento dei dividendi per 70,3 milioni di euro.

La Capogruppo SEA S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2018 con ricavi pari a 693,1 milioni di euro, in crescita del 5,8% rispetto all’esercizio precedente. L’EBITDA è pari a 267,9 milioni di euro e l’utile netto della Società risulta pari a 123,5 milioni di euro.