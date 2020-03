Scuole, incognita riapertura: verso Maturità “light”

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre il nostro Paese continua a combattere la lunga e difficile battaglia contro il coronavirus, resta l’incognita sulla riapertura delle scuole. C’è da capire quando e soprattutto se gli studenti potranno tornare sui banchi di scuola. Allo stato attuale, però, impossibile ipotizzare qualsiasi scenario visto che a decidere la via sarà la curva dei contagi.



“Non è possibile dare un’altra data per l’apertura delle scuole tutto dipende dall’evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza”, aveva chiarito appena qualche giorno fa il Ministro dell’Istruzione Azzolina.



VERSO MATURITA’ “LIGHT” – Sono in tanti a far notare che la sospensione forzata delle lezioni “dal vivo” non può non avere ripercussioni sul livello di preparazione degli studenti, specie quando in assenza di indicazioni chiare si naviga a vista e ogni classe sta svolgendo il programma in maniera differente.

Riduzione degli argomenti da trattare all’esame, Commissione interna per l’orale fino all’ annullamento degli scritti, anche per evitare l’affollamento nelle aule, sono solo alcune delle ipotesi che circolano in queste ore. Tutte rigorosamente ufficiose. Al momento non c’è nulla di deciso.

Intervenuta a Tutti in classe a Radio Uno, la Azzolina ha voluto precisare che la maturità – che interesserà 500mila studenti delle scuole superiori – “dovrà tenere in considerazione cosa gli studenti hanno fatto in questo periodo di didattica a distanza e cosa non hanno fatto”. Lo ha spiegato rispondendo alla mail di uno studente che diceva che in alcune materie la didattica a distanza nella sua scuola è stata attivata, in altre no.

“Abbiamo già in mente possibili soluzioni che garantiscano agli studenti di fare un esame serio, giusto, in cui non si perda il sapore dell’esame ma devo tutelare gli studenti rispetto agli apprendimenti degli ultimi mesi – ha aggiunto – Tuttavia l’esame di Stato riguarda il percorso sviluppato in tutti i 5 anni di studio. Io devo tranquillizzare rispetto a quella parte di programma, da febbraio a giugno, e garantire un esame che sia reale, rispetto alla parte di programma non realizzata. Stessa cosa vale per gli studenti delle medie”.

UK, CANCELLATO IB-EXAM – Decisione senza precedenti, invece, in Gran Bretagna dove il Governo ha deciso di annullare gli esami di Maturità – garantendo l’assegnazione del diploma – scatenando comunque un vero e proprio terremoto che ha mandato in tilt migliaia di studenti, molti dei quali italiani, in attesa di capire cosa succederà.