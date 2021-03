Scuole, al via progetto “PAri si cresce, 8 marzo in rete” per l’educazione alle pari opportunità

editato in: da

(Teleborsa) – Il rispetto verso l’altro e delle pari opportunità a misura di bambino. Il progetto “PAri si cresce, 8 marzo in rete”, dedicato alle scuole primarie e secondarie, decolla grazie al Protocollo d’intesa sottoscritto oggi tra il Ministro per la PA Renato Brunetta, la Ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, e la Rete nazionale dei Comitati unici di Garanzia coordinata da Oriana Calabresi e Antonella Ninci.

L’accordo prevede che i circa 200 Comitati unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituiti nell’ambito della PA ed riuniti nella Rete nazionale CUG, forniscano supporto informativo e formativo, per mettere a punto negli istituti scolastici interventi di carattere culturale, in collaborazione con il personale scolastico, mirati a favorire la crescita educativa e l’educazione al rispetto contro ogni forma di discriminazione, inclusa la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.



Il Dipartimento della Funzione pubblica metterà a disposizione il Portale CUG, mentre il Ministero dell’Istruzione promuoverà l’iniziativa presso gli Uffici scolastici regionali e gli istituti scolastici per invitarli ad aderire ed il Dipartimento per le Pari opportunità lancerà campagne di comunicazione allo scopo di sensibilizzare e divulgare i progetti che saranno realizzati.

“Azioni positive in tema di parità di genere, educazione al rispetto, contro ogni forma di discriminazione: basta bullismo”, ha affermato il Ministro Brunetta, parlando di “un’iniziativa per un’Italia più civile e più giusta”.

“La scuola, partendo dalle più giovani generazioni, si conferma il pilastro per il cambiamento profondo e in senso egualitario della società”, ha aggiunto la Ministra Bonetti.

“Avviamo una collaborazione importante che ci permetterà di arricchire con idee e progetti nuovi il lavoro prezioso di educazione al rispetto e di contrasto alle discriminazioni che le nostre scuole portano avanti ogni giorn”, ha sottolineato il Ministro Bianchi.