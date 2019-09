Scuola, tutti pronti per la prima campanella dell’anno

editato in: da

(Teleborsa) – Conto alla rovescia iniziato per l’inizio del nuovo anno scolastico 2019/2020. I primi a tornare sui banchi di scuola saranno gli studenti della provincia di Bolzano il 5 settembre, seguiti dal Piemonte il 9 settembre: l’11 sarà la volta di Basilicata, Campania, Umbria e Veneto.

Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, provincia di Trento e Valle d’Aosta inizieranno giovedì 12 settembre, mentre lunedì 16 settembre apriranno i cancelli le scuole di Abruzzo, Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Toscana, Liguria, Calabria, Sardegna: ultimi gli studenti in Puglia, chiamati a iniziare l’anno scolastico il 18 settembre.

C’è da ricordare però che, in base all’autonomia scolastica, ogni istituto può scegliere di modificare l’inizio dell’anno, magari anticipandolo rispetto alla data regionale per avere più giorni da usare per ponti o vacanze.