Scuola, superamento prove concorsuali è titolo per esercizio professione

(Teleborsa) – Nuova querelle sui concorsi della scuola. Secondo ANIEF, superare prove concorsuali equivale ad avere tutte le carte in regola per esercitare la professione di docente o dirigente.

Il Ministro Bussetti, con il concorso a dirigenti scolastici 2018, riservato ai soli posti banditi maggiorati del 10%, ha trasformato questi ultimi in vincitori, lasciando 520 idonei nelle graduatorie di merito, ma soltanto per coprire le eventuali rinunce.

Il sindacato della scuola ANIEF ha annunciato che ricorrerà in tribunale per dimostrare come chi supera un concorso è idoneo ad esercitare la nuova professione, sia come docente che come dirigente.

Il Presidente dell’ANIEF Marcello Pacifico ha commentato: “Tutti i docenti risultati idonei al concorso per DS, clamorosamente esclusi, vanno assolutamente inseriti nella graduatoria di merito. Hanno dimostrato di poter assolvere al compito di dirigere un istituto scolastico, hanno maturato questo diritto”.