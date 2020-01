Scuola, sostegno: nell’anno scolastico 2020/21 cambierà poco, 80 mila posti ancora a supplenza

editato in: da

(Teleborsa) – Per il sostegno agli alunni disabili, il nuovo anno si apre con qualche prospettiva in più rispetto a come era finito. Ma la soluzione ai problemi cronici di mancata copertura del 40% delle cattedre e della mancanza di continuità didattica rimane lontana.

A lanciare l’allarme è l’Anief che ricorda come l’aumento di 1.090 posti in legge di Bilancio soltanto sia dovuto grazie alle sentenze ottenute dai legali della sigla sindacale guidata da Marcello Pacifico nella campagna #nonunoradimeno.

Alle 73.000 cattedre vacanti quest’anno assegnate in deroga se ne aggiungeranno altre, ma i bisogni scaturiti dalle certificazioni saranno sempre traditi per ragioni finanziarie.

Pacifico si appella al premier Conte: “Trasformiamo tutto l’organico di fatto in organico di diritto per risparmiare anche i risarcimenti scaturiti dal contenzioso”.