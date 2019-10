Scuola, sit-in di 700 dirigenti scolastici davanti al Miur

editato in: da

Sit-in davanti al Miur di 700 dirigenti scolastici, sostenuti dal sindacato della categoria Udir. Lo slogan della manifestazione, dalle ore 14 alle 17 presso Largo Bernardino Da Feltre, è “Rivediamo le responsabilità!”.

Frattanto, è stato già ottenuto un primo risultato: l’impegno del Miur ad intervenire già dalla Manovra 2020 su infrastrutture scolastiche e stipendi dei Presidi. I sindacati rappresentativi del comparto ed il Ministero di Viale Trastevere, infatti, hanno sottoscritto un accordo per il miglioramento e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il viceministro Ascani si è impegnato a “intervenire tempestivamente” nella Legge di Bilancio 2020 a favore della sicurezza nelle scuole, a partire dal finanziamento degli interventi di edilizia scolastica e senza dimenticare le risorse per gli stipendi dei Dirigenti Scolastici, con l’obiettivo di compensare la perdita del potere d’acquisto degli stipendi a causa della riduzione del Fun, ed attivare l’organo paritetico per l’innovazione.

Esigenze particolarmente sentire dai dirigenti scolastici, che Udir ha fatto proprie, portando avanti una campagna a tappeto negli ultimi mesi. Tra le richieste del giovane sindacato vi sono: esentare i dirigenti scolastici, in tema di sicurezza, da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa, penale, con un urgente intervento nel disegno di legge di bilancio; chiedere al Governo e al Parlamento un’immediata revisione del Testo Unico sulla sicurezza e preventivare interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; sensibilizzare l’opinione pubblica sulle norme a tutela degli studenti, del personale docente e ATA in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Marcello Pacifico, Presidente del sindacato, ha affermato: “Ora servono i fatti, lo vedremo quando presenteremo alle forze parlamentari delle proposte emendative orientate a mettere in sicurezza le strutture, tutelare il dirigenti scolastici e garantirgli la perequazione con le altre aree della dirigenza”.