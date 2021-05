Scuola, ritorno in classe per 7,7-8,5 milioni di studenti

editato in: da

(Teleborsa) – Prende il via l’ultimo mese di scuola, una corsa all’8 giugno, quando l’ultima campanella suonerà per gli studenti italiani. In attesa di capire se e come sarà improntato il piano estate, si stima da oggi un ritorno in classe di 7,7-8,5 milioni di studenti, considerando che l’unica zona rossa è la Valle d’Aosta e che nelle altre regioni c’è la flessibilità delle lezioni in presenza fra il 70% ed il 100%.

La stima del “ripopolamento” degli Istituti scolastici è fornita ancora una volta da Tuttoscuola, che prevede il rientro del 90-100% di tutta la popolazione scolastica delle scuole statali e paritarie.

Il margine di oscillazione tiene conto della flessibilità garantita alle superiori in base alla capienza delle aule ed alla possibilità di utilizzare anche gli spazi esterni.