Scuola, risposta ANIEF al CdM sulle assunzioni

(Teleborsa) – Dopo la notizia di questa mattina, dove i Ministri Marco Bussetti e Giulia Bongiorno hanno comunicato che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l’assunzione di altri elementi per l’anno scolastico 2019/2020, arriva pronta la risposta di ANIEF.

La situazione, per ANIEF, non è delle migliori, in quanto si deve ricordare la riduzione di 5 mila posti, che si vogliono giustificare con la marcata riduzione delle iscrizioni degli alunni. La previsione di ANIEF, è quella di veder incrementato il numero dei contatti a termine di ben 30 mila unità, portando a quella situazione che la Commissione Europea ha intimato di non reiterare.

Marcello Pacifico, Presidente ANIEF, afferma che “la situazione non è rosea, in quanto quest’anno non si coprirà nemmeno il turn over. Rimangono in vita oltre 50 mila cattedre in deroga su sostegno, le quali pur essendo vacanti a tutti gli effetti si assegnano in supplenza fino al 30 giugno”. “50 mila maestre con diploma magistrale – conclude Pacifico – saranno presto estromesse dalle GaE, con più di 7 mila che dovranno rinunciare all’assunzione già ratificata, dopo aver terminato anche l’anno di prova. Rimangono poi da assegnare decine di migliaia di posti su disciplina comune, pur in presenza di abilitati all’insegnamento e idonei dei concorsi.