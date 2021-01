Scuola, Ricciardi: “Non condivido scelta su riapertura”

editato in: da

(Teleborsa) – “Io penso che gli scienziati debbano mettere a disposizione della politica le evidenze scientifiche come sono, senza commentarle. E le evidenze scientifiche oggi ci dicono che rimettere in moto milioni di persone, siano essi studenti o operatori scolastici, è estremamente pericoloso”. Questa la posizione di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza coronavirus e docente di Igiene all’università Cattolica, intervenuto oggi ad Agorà su Rai3.

Ricciardi boccia l’indicazione delComitato tecnico scientificosul ritorno in classe in presenza, con percentuali fra il 50 e il 75%,

anche nelle scuole superiori. “In questo momento – spiega l’esperto – è per me molto pericolosa la circolazione di tante persone in luoghi chiusi, soprattutto perché non è stato adeguatamente potenziato in molte parti d’Italia il sistema dei trasporti. Quindi io non condivido questa decisione in qualche modo di lasciare alla responsabilità dei politici dei dati scientifici che invece sono per me assolutamente inoppugnabili”.