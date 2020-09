Scuola, prove di ripartenza. Azzolina scrive a presidi e docenti

editato in: da

(Teleborsa) – La scuola riparte con i corsi di recupero e gli istituti si organizzano per far fronte alle nuove linee guida. Nel frattempo è arrivato l’accordo sul trasporto pubblico locale.

Niente mascherina a scuola se viene rispettata la distanza di un metro. Nella scuola primaria, “per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio il canto). E’ quanto chiarisce il Comitato Tecnico Scientifico, in una nota.

“Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria”.

“Lavoriamo tutti insieme e riconsegniamo le scuole ai nostri studenti: il Paese ce ne sarà riconoscente. Abbiamo una responsabilità storica grande. Sarà un anno duro. Ma anche l’inizio di un percorso diverso. Avremo le risorse dall’Europa con cui costruire la scuola di domani, a partire dagli insegnamenti di questi mesi. Abbiamo le idee e il coraggio per realizzarle“. Lo scrive la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in una lettera indirizzata ai docenti, ai presidi e a tutto il personale scolastico alla vigilia della riapertura della scuola.