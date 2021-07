Scuola, per Anief no all’obbligo vaccinale e alle classi pollaio

editato in: da

(Teleborsa) – “Al question time di oggi alcuni parlamentari hanno chiesto al ministro Roberto Speranza di introdurre l’obbligo vaccinale. Noi come sindacato Anief siamo contrari, non per una questione ideologica, ma perché riteniamo che il problema principale sia che alla scuola servano più spazi”. È quanto afferma il presidente nazionale del sindacato Anief, Marcello Pacifico commentando la proposta di rendere obbligatori i vaccini per consentire il rientro a scuola in presenza.

“La questione della diffusione del virus – spiega Pacifico – è legata al distanziamento e dunque al problema delle classi pollaio, molto diffuso nelle nostre scuole. Il rischio di contrarre il virus ci sarebbe, infatti, anche con più vaccinati. Nel Pnrr il Governo ha messo 28 miliardi per la scuola ma non ho visto un euro per sdoppiare le classi, questo è un problema fondamentale, perché il virus circolerà ancora per uno o due anni e, al di là del Covid-19, un minor rapporto alunni-classi dà migliori risultati sugli apprendimenti. Prima di pensare a un eventuale obbligo vaccinale – ha continuato il leader del sindacato – che dovrebbe essere esteso anche a tutti gli studenti oltre agli insegnanti e agli Ata, bisogna affrontare queste problematiche. Tra l’altro il Garante della Privacy si è espresso sul fatto che è illegittimo per il datore di lavoro chiedere i dati delle vaccinazioni ai propri lavoratori, a meno di un intervento legislativo”.

Per cercare di isolare il virus dunque la soluzione proposta dall’Anief è quella di “rimettere in sesto i tanti plessi dismessi negli ultimi anni e autorizzare un piano straordinario per la stabilizzazione dei tanti precari che verranno chiamati ancora quest’anno, con record supplentite, altrimenti il problema della didattica a distanza ce lo trascineremo ancora”.