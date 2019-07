Scuola, Palazzo Madama cancella la chiamata diretta

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo la notizia di ieri, che vedeva la cancellazione da parte diPalazzo Madamadella chiamata diretta, arrivano i primi pareri favorevoli. Il provvedimento, che modifica la legge della Buona Scuola, abolisce l’istituto della chiamata per competenza dei docenti. ANIEF, da par suo, applaude questa approvazione, voluta fortemente dal Movimento 5 Stelle.

Ne ha parlato il Presidente Nazionale del sindacato, Marcello Pacifico che ha dichiarato: “Per vincere il precariato, occorre adottare la massima trasparenza, e vanno considerati i titoli conseguiti ed i servizi svolti. Grazie a questi elementi derivano merito e competenze, inoltre la scelta soggettiva non è nemmeno compatibile con il reclutamento previsto per legge nella pubblica amministrazione“. “La scuola pubblica – continua il Presidente – non è un’azienda, l’incontro fra “domanda” e “offerta” deriva dalla corretta organizzazione delle graduatorie”.

“In realtà – dice Pacifico – è una procedura interpretata parecchio in modo fortemente diverso da altri, i docenti della scuola pubblica non potevano essere selezionati alla stregua dei colloqui delle aziende private. Importante che gli insegnanti tornino tutti ad essere titolari – conclude – ad essere titolari nella loro scuola e non a essere soggetti a contratti triennali nell’ambito territoriale, è la cancellazione di una delle nefandezze approvate da quella riforma”.