Scuola, MIUR smentisce tagli

editato in: da

(Teleborsa) – Una notizia che ha fatto molto scalpore in queste ore, ma riceve una secchiata d’acqua dal MIUR, che ha smentito le notizie riguardanti il taglio di 4 miliardi in tre anni alla scuola.

“Nulla di vero” precisa il Ministero dell’Istruzione. “La spesa degli stipendi del personale docente e ATA a tempo determinato –spiega – è iscritta solo per il primo degli anni scolastici del bilancio triennale. Ad una lettura superficiale sembra ci siano tagli, in particolare per il sostegno che, è assicurato da un elevato numero di docenti in deroga, assunti a tempo determinato”.

“In definitiva – conclude il Ministero – non ci sono riduzioni di risorse. Tutti gli studenti con disabilità saranno affiancati, come sempre, in classe da un docente di sostegno, ogni anno”.