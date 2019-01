Scuola, Miur: concorso per Dsga ma “con esclusioni”. Anief decide per il ricorso

editato in: da

(Teleborsa) – Porte aperte nella scuola a 2.004 nuove assunzioni ripartite su base regionale, mirate a integrare un profilo professionale di supporto amministrativo al dirigente scolastico. Ma Anief, l’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori, annuncia ricorso contro la discriminazione del personale ATA messa in piedi dal Minstero dell’Istruzione. Il 28 dicembre scorso, a ben 20 anni dall’ultima pubblicazione dell’ultimo bando, il Miur ha disposto, infatti, un concorso per Direttori dei servizi generali e amministrativi, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Opportunità, questa del concorso Dsga, che se da una parte crea nuove possibilità di lavoro, dall’altra esclude a priori professionisti già impiegati in passato nella stessa mansione. Il Miur, infatti, ha disposto che per accedere al concorso, il candidato debba essere in possesso di una laurea specialistica o magistrale, oppure che abbia ricevuto l’incarico di Dsga per un totale di 3 dei precedenti 8 anni.

Questo bando di concorso, dunque, taglia fuori i precari del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) in possesso del solo diploma di maturità i quali la P.A. ha già stipulato, dall’anno scolastico 1999/ 2000, contratti annuali come “facenti funzione” Dsga. Da qui, come si apprende in una nota, la decisione di Anief di presentare ricorso contro la discriminazione del personale ATA messa in piedi dal Miur, invitando gli esclusi dal concorso ad inviare la domanda predisposta dal sindacato per aderirvi.