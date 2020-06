Scuola, Ministra Azzolina conferma: saranno spesi 2,5 miliardi entro settembre

editato in: da

(Teleborsa) – La Ministra Azzolina conferma che saranno spesi 2,5 miliardi per la scuola, per la ripresa delle attività a settembre. Lo ha detto ai microfoni di Radio 24, ricordando che 1,5 miliardi sono stati stanziati dal Dl Rilancio ed 1 miliardo in più annunciato la scorsa settimana assieme al Premier, con le linee guida, è stato reperito nelle pieghe dei conti dell’Istruzione.

“Quando sono arrivata al ministero ho chiesto di poter vedere i conti e i soldi non spesi. Mi è stato detto che ero il primo ministro a fare questa domanda”, ha detto il titolare dell’Istruzione, ricordando che “c’erano 800 milioni di euro non spesi di PON” (Programma Operativo Nazionale del Ministero dell’istruzione).

“Ora li stiamo spendendo”, ha concluso la Azzolina, precisando “quel miliardo che si cercava in realtà c’era già ma nessuno lo aveva visto”,