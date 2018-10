Scuola, maestri educazione fisica a primaria ma servono palestre e attrezzature adeguate

editato in: da

(Teleborsa) – L’obiettivo è all’esame delle commissioni competenti in Parlamento e presente nel DEF 2019, ma servono palestre e attrezzature adeguate.

Il sindacato della scuola, Anief spiega, infatti, che il 28% degli istituti scolastici è sprovvisto di luoghi adatti a fare sport e uno su tre non detiene attrezzature o arredi a norma: secondo Cittadinanzattiva, il 37% delle scuole presenta muffe, infiltrazioni o altri segni di fatiscenza. Brutti voti anche per la pulizia che scarseggia almeno in una scuola su 4: la polvere è presente nel 29% delle palestre, la sporcizia nel 25% e i cattivi odori nel 21%.

Anche sul fronte della sicurezza le bocciature non mancano: il 27% non ha le porte antipanico, una su 4 ha le finestre rotte e il 22% ha impianti elettrici danneggiati.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief “non basta annunciare l’introduzione dei docenti di motoria, se parallelamente non si mettono nelle condizioni di operare in sicurezza; altrimenti ci ritroveremo con un’innovazione mozzata”.