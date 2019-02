Scuola: M5S al fianco di ANIEF contro la regionalizzazione

editato in: da

(Teleborsa) – Il 27 febbraio, in occasione dello sciopero generale del personale docente e ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), ANIEF è scesa in Piazza Montecitorio insieme all’Unicobas per manifestare contro la regionalizzazione, raccogliendo l’appoggio del Movimento 5 Stelle. Nel corso della manifestazione, infatti, è intervenuto il pentastellato Luigi Gallo, Presidente della Commissione Istruzione e Cultura della Camera, che, parlando a nome di diversi parlamentari, ha sottolineato come stiano operando affinché non si realizzi una soluzione preconfezionata, poiché la questione dell’autonomia regionale differenziata deve essere affrontata in Parlamento con tutte le parti interessate.

Inoltre, il Deputato ha ricordato che non è la Lega a dettare le politiche riguardo la scuola, sottolineando come il Movimento abbia presentato un contro-dossier rispetto alla bozza avanzata dai partner di Governo.

Secondo Marcello Pacifico, Presidente nazionale di ANIEF, “La regionalizzazione porterà di più a chi già oggi ha di più e darà di meno a chi oggi ha meno“. Motivo per cui, ha continuato, ANIEF si batterà in tutte le sedi contro la proposta leghista.