Scuola, la legge di bilancio non migliora la precarietà del settore

(Teleborsa) – La Legge di bilancio è stata dunque approvata in via definitiva alla Camera dei deputati con 313 voti favorevoli, 70 contrari, e l’immediata firma del Capo dello Stato.

Sono diversi i provvedimenti riguardanti la scuola e, tra le novità introdotte emergono il nuovo sistema di reclutamento nella secondaria alla fine della titolarità su ambito territoriale per i neo-immessi; l’incremento, di duemila unità, del tempo pieno nella scuola primaria; la fine dei servizi esternalizzati con l’assunzione progressiva di 12 mila lavoratori co.co.co.; la riduzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro che cambiano nome; l’aumento del fondo di finanziamento delle scuole, con nuove ripartizioni, ai nuovi requisiti di accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno; la nuova ripartizione delle risorse del fondo utile per finanziare gli Istituti tecnici superiori allo sblocco dell’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale e a nuove risorse per l’aumento degli stipendi.

Tutti questi punti però secondo Marcello Pacifico, seppur definibili come lievi accenni di miglioramento, non basterebbero a migliorare le situazioni di precariato radicate nel settore. Il Presidente del sindacato della scuola, Anief afferma infatti di nutrire “delusione e incomprensione per le mancate soluzioni sul precariato di migliaia di docenti e Ata, specie, di fronte a una possibile procedura d’infrazione della Commissione europea sul reiterato abuso dei contratti a termine. Da questo punto di vista, il Governo e il Parlamento hanno perso un’occasione importante per cambiare registro“.