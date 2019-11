Scuola, in arrivo emendamenti Anief su decreto salva precari

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue presso le Commissioni Cultura e Lavoro della Camera la valutazione delle 280 richieste di modifica presentate al decreto salva-precari (Atto Camera 2222) sulle “misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, il cui approdo in Aula è previsto per la prossima settimana, il 25 novembre, con le votazioni fissate già dal giorno successivo.

In base all’esame aggiornato – spiega l’Anief – risultano ancora presenti diverse delle richieste, seppure per via indiretta, formulate dall’Ufficio legislativo del sindacato guidato da Marcello Pacifico.

Sebbene siano già diversi gli emendamenti considerati inammissibili, parte dei quali “per estraneità di materia”, nella giornata di ieri e di martedì 19 novembre, sono davvero molte le richieste formulate dal sindacato della scuola, che sono state reputate “ammissibili” dai deputati delle Commissioni competenti, anche attraverso richieste di modifica analoghe o dello stesso tenore a quelle formulate dal giovane sindacato autonomo.