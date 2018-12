Scuola: Il Governo incassa la fiducia sul Maxiemendamento

editato in: da

(Teleborsa) – Approvato il testo del maxiemendamento il cui esame adesso passa alla V Commissione di Palazzo Madama, occasione in cui Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, annuncia che, assieme a Cisal, chiederà di essere ascoltato.

Con 330 sì, un astenuto e 29 no, il testo formato con gli emendamenti approvati in Commissione alla Camera, ha subito una serie di modifiche importanti rispetto alla stesura del Ddl originario del Governo ma nessuna di queste ha coinvolto la scuola. Tra gli emendamenti più significativi risaltano la quota 96 senza svantaggi, il riscatto gratuito della laurea, la stabilizzazione dei precari con 36 mesi, l’addio alle classi pollaio e ai posti in deroga su sostegno, la riapertura delle GaE, la conferma dei diplomati magistrale in ruolo, il via libera al doppio canale di reclutamento dalle graduatorie d’istituto, il tempo pieno al Sud, il ritorno ai moduli nella scuola primaria con il maestro specialista in inglese, l’Ape social per tutti gli insegnanti, il ripristino dei corsi abilitanti per i docenti di ruolo, l’obbligo scolastico fino a 18 anni, l’aggiornamento dell’indennità di vacanza contrattuale e la parità di trattamento tra personale di ruolo e precario con l’introduzione della ricostruzione di carriera comprendente.