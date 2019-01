Scuola, il Decreto di riforma “Sostegno” slitta al 1 settembre 2019: il Governo vuole cambiare la Buona Scuola

editato in: da

(Teleborsa) – Non è entrato in vigore il 1° gennaio ma slitterà di 8 mesi il Decreto legislativo 66/2017 attuativo della legge 107/15 sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità: con la legge di bilancio, il 29 dicembre al voto finale della Camera, la sua messa in atto è stata infatti posticipata al 1° settembre 2019.

Gli otto mesi di tempo serviranno al Ministero dell’Istruzione, su spinta del Governo, ad apportare delle modifiche, prima fra tutte quella relativa alla quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero ritornare, come richiesto da Anief.

Per Marcello Pacifico (Anief-Cisal) serve anche la trasformazione dei posti in deroga in cattedre da collocare nell’organico di diritto e la contestuale riapertura delle GaE. Anief è nettamente contrario all’insegnante unico per tutto il ciclo di studi o ad altre limitazioni nei trasferimenti.