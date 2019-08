Scuola, i sindacati alle forze politiche per salvare il decreto precari

editato in: da

(Teleborsa) – C’è attesa per la formazione di un nuovo esecutivo politico da parte del sindacato della scuola ANIEF, che intende portare avanti da subito sei proposte sulla scuola: adeguamento degli organici di fatto a quelli di diritto e organici differenziati per territorio; reclutamento dalle attuali graduatorie; stabilizzazione dei precari docenti; conferma dei ruoli degli insegnanti assunti con riserva dopo il superamento dell’anno di prova; parità di trattamento tra personale precario e di ruolo con rivisitazione della ricostruzione di carriera; utilizzo delle risorse risparmiate nella scuola per rinnovare i contratti immediatamente con aumenti medi di 200 euro mensili e mobilità ordinaria annuale insieme a corsi abilitanti ordinari.

I sindacati, dopo la crisi di Governo in corso, denunciano una situazione che ANIEF da tempo evidenzia: a settembre sarà record di supplenti.

Marcello Pacifico, Presidente ANIEF denuncia: “Basta prendere in giro i supplenti della scuola italiana, si abbia almeno un pò di rispetto per i sacrifici di chi ogni giorno si spende professionalmente e con dedizione nelle nostre scuole. A maggio potevamo scioperare tutti insieme, invece hanno preferito fermarsi per fare una foto a Palazzo Chigi e sottoscrivere un accordo farlocco, che sin dal primo momento si era compreso che non avrebbe portato a nulla”. “Ecco perché ora – conclude Pacifico – chiediamo che abbiano rispetto per i 200 mila precari, anche stavolta abbandonati al loro destino. Mi chiedo dove sono stati quando siamo scesi in piazza tante volte per chiedere la riapertura delle GAE, la stabilizzazione di tutti i precari, la tutela di aveva un diploma magistrale o tecnico-pratico?”