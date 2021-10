Scuola, esce Speciale ENEA “Green Generation”

(Teleborsa) – Focus sul mondo della scuola nel nuovo numero della rivista scientifica ENEA “Energia Ambiente e Innovazione” (EAI) dal titolo Green Generation: giovani, ambiente e innovazione per un futuro sostenibile, presentato in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti che si celebra ogni anno il 5 ottobre dal 1994, con l’obiettivo di mobilitare il sostegno agli insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatti dai docenti.

A un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, l’edizione 2021 ha come titolo “Insegnanti al centro del recupero dell’istruzione”, a sottolineare il supporto che deve essere fornito agli insegnanti per partecipare pienamente a tale processo di recupero.

Dal cambiamento climatico, all’economia circolare, passando per l’inquinamento di aria, acqua e terra, energia green, efficienza energetica, ma anche la sicurezza alimentare e una corretta gestione dei rifiuti e delle mascherine: il magazine contiene 25 schede tecniche a cura dei ricercatori dell’ENEA che possono essere utilizzate come supporto didattico su tematiche I kit didattici sono destinati ai tre target differenziati di alunni della scuola primaria, delle medie inferiori e superiori con testi pensati e scritti in un linguaggio il più possibile chiaro e diretto.

“Con questa iniziativa vogliamo dare un supporto tecnico-scientifico a tutti quegli insegnanti che con passione e competenza inseriscono nei loro percorsi formativi le tematiche ambientali, ma anche le sfide e le possibili soluzioni tecnologiche. E vogliamo anche rafforzare il dialogo fra mondo della ricerca e giovani, per dare risposte alle loro domande e bisogni su questi temi”, commenta il presidente dell’ENEA Gilberto Dialuce. “Come ha evidenziato il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani al recente Youth4Climate di Milano, i giovani rappresentano una comunità immensa e saranno i futuri decisori. Per questo la loro formazione è così importante e il mondo della ricerca può dare un contributo di rilievo. Tutto ciò rientra anche nell’obiettivo del Piano ‘Rigenerazione Scuola’, al quale l’ENEA collabora con convinzione per realizzare una scuola sostenibile, sicura, efficiente e circolare”, aggiunge.

Spazio poi ad interviste e contributi a esponenti delle istituzioni nazionali e internazionali, come il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la Commissaria europea per Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani Mariya Gabriel e protagonisti del mondo della scrittura, del giornalismo e della divulgazione scientifica come Luca Mercalli, Giorgio Pacifici, Letizia Palmisano, Vittorio Bo, Claudia Ribet, Rosa Tiziana Bruno, i giovani attivisti dei Fridays For Future Italia, gli esperti del Ministero della Transizione Ecologica e Padre Vincenzo Fortunato, il portavoce di “The Economy of Francesco“, l’evento voluto dal Papa per proporre agli under 35 un’economia sostenibile.

ENEA ha da tempo attivato una fitta rete di collaborazioni con il mondo della scuola a livello locale e nazionale mettendo a disposizione di insegnanti e studenti attività di e-learning, visite in presenza e virtuali dei propri centri di ricerca, summer school, percorsi formativi e seminari online, attività sperimentali e di laboratorio, open day, materiali informativi, video e campagne di sensibilizzazione.