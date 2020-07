Scuola, entro il 7 settembre in arrivo i banchi monoposto

editato in: da

(Teleborsa) – Entro il 7 settembre tutti plessi scolastici saranno dotate di banchi monoposto. Ad assicurarlo è il Ministero dell’Istruzione in una comunicazione inviata a enti locali e scuole anticipata da Ansa.

Il ministero nella nota precisa che l’acquisto dei nuovi banchi non va interpretato come rinnovo degli arredi ma come strumento per massimizzare l’utilizzo degli spazi nelle aule ed evitare lo sdoppiamento delle classi.

A tal riguardo il Ministero ha chiesto ai presidi di fornire delle indicazioni riguardanti le necessità della scuola che dirigono, ponendo particolare attenzione nel fare in modo che la spesa da sostenere per l’acquisto degli arredi sia quantificabile.

Ai dirigenti scolastici è stato quindi inviato un questionario per determinare i quantitativi da acquistare, secondo un principio di economicità, con l’obiettivo di una sostituzione dei banchi, o di un’implementazione, in misura strettamente necessaria, da un lato, ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento e, dall’altro, ad incrementare la capienza delle aule sfruttando in maniera ottimale gli spazi disponibili, senza causare aggravi di spesa non giustificati o duplicazioni di spesa.

I dati saranno acquisiti dagli Uffici Scolastici Regionali e saranno trasmessi al Commissario Straordinario, per espletare la procedura di acquisto che sarà avviata a breve.