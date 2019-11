Scuola e sicurezza, ancora un crollo

editato in: da

(Teleborsa) – È accaduto nell’ultimo fine settimana, prima che riprendessero le attività didattiche dopo la lunga pausa dello scorso week-end per la festività di Ognissanti. È stato il personale scolastico a lanciare l’allarme alla riapertura della scuola. In pratica, una buona parte d’intonaco si era staccato da una gradinata della scala che dal primo piano dell’edificio conduce ai laboratori. L’istituto è rimasto chiuso per consentire ai tecnici della Provincia di Salerno (ente competente) di eseguire i lavori di messa in sicurezza dei vani scale e di procedere ad un controllo generale della struttura.

“Non possiamo da soli adempiere al compito della prevenzione dei rischi, poiché non siamo proprietari delle strutture e non disponiamo delle risorse necessarie a realizzare la manutenzione degli edifici – dichiara la dirigente dell’istituto scolastico Adriana Maria Loredana Miro -. Il nostro ruolo è quello di garantire il diritto alla salute e all’istruzione per i nostri studenti”.

“Siamo con la dirigente, non è possibile affidare l’incolumità di studenti e lavoratori della scuola al caso, non è accaduta una tragedia solo per pura fatalità e certamente non va bene – afferma Marcello Pacifico presidente Udir -. “Stiamo presentando un emendamento al disegno di legge di stabilità. Chiediamo alla politica di approvarlo”.