Scuola, Diplomati magistrale: per salvarli arriva il concorso infanzia e primaria bis

(Teleborsa) – La rinnovata sessione riservata, cui parteciperebbero anche i laureati in Scienze della formazione primaria, prevede la riduzione del requisito di servizio d’accesso ad un anno, la possibilità di presentarlo nella scuola paritaria e nelle sezioni primavera, oltre che l’allargamento fino al 2007/08 del limite temporale entro il quale deve essere stato svolto. A presentare il piano è stato il senatore leghista Mario Pittoni, presidente della VII Commissione del Senato.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “si sta facendo di tutto meno che percorrere la strada più logica, economica e veloce: la riapertura delle GaE, la conferma dei docenti già assunti con tanto di anno di prova svolto e l’attivazione del doppio canale di reclutamento, con possibilità di assorbire, in assenza di altri candidati, anche i precari abilitati della seconda fascia d’istituto. Quella del Consiglio di Stato, il Miur lo sa molto bene, non è stata una negazione del diritto alla stabilizzazione dei diplomati magistrale, ma solo la conferma della norma adottata dal Miur. E sulla quale la Cassazione ora non è voluta entrare nel merito“.

“Ma visto che dai banchi del Parlamento sembra che qualcuno abbia la sensibilità per comprendere quanto è stata ingiusta la piega che ha preso la questione dei maestri con diploma magistrale, allora tanto valeva puntare sull’unica soluzione possibile, anziché – conclude il sindacalista Anief – andarsi a complicare la vita con l’ennesimo concorso, che produrrà l’ennesima graduatoria, con la stragrande parte dei docenti precari che rimarranno a bocca asciutta perché per loro non c’è mai posto”.