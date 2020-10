Scuola, Decreto legge 104 modificato al Senato: novità per lavoro agile, organico Covid, concorso Dsga

editato in: da

(Teleborsa) – Con il maxi emendamento del Governo è stato licenziato al Senato il testo del Decreto legge 104 con alcune modifiche. “Ne sono state introdotte solo alcune – commenta il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico – di quelle chieste in sede di V Commissione Bilancio dal sindacato Anief, ma si tratta comunque di un importante risultato”.

Nel dettaglio – spiega Pacifico – “la prima modifica riguarda la possibilità di poter continuare a svolgere l’attività didattica anche a distanza per quei 50mila-60mila insegnanti che sono stati chiamati in organico aggiuntivo, subito ribattezzato ‘organico Covid’“. Sempre sul fronte del lavoro agile – continua il leader del giovane sindacato – “abbiamo insistito sulla necessità che la norma che vietava la possibilità dello smart working venisse eliminata”.

“Altro risultato molto importante – sottolinea Pacifico – è quello di poter continuare ad assumere i direttori dei servizi generali amministrativi nei nuovi ruoli in base alle graduatorie di merito pubblicate a settembre e a ottobre. Su questo fronte l’Anief ha avviato un’iniziativa che, come siamo già riusciti a fare negli anni passati per il concorso per dirigenti scolastici e per il concorso docenti, ha l’obiettivo di estendere la graduatoria di merito finale a tutti gli idonei e non, vista la penuria di candidati, solo ai vincitori. Continua, infine, il nostro impegno affinché venga trovata una soluzione politica, anche in sede di Legge di Bilancio, per i facenti funzione: in più di 2mila reggono insieme ai dirigenti scolastici le nostre scuole ed è importante riconoscerne la professionalità”.