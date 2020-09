Scuola, dal 22 ottobre via al concorso straordinario

editato in: da

(Teleborsa) – Il prossimo 22 ottobre prenderà il via il concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado. Dopo le prime indiscrezioni filtrate a seguito dell’incontro tra organizzazioni sindacali e la ministra Azzolina, la conferma è arrivata in una nota del Miur.

I posti da docente a disposizione saranno 32mila a fronte delle 64.563 domande di partecipazione frequentate. Come spiega nella nota il Ministero, le prime misure di sicurezza per lo svolgimento della prova scritta sono già state predisposte: “il Ministero ha lavorato nelle scorse settimane per garantire la distribuzione dei candidati nelle aule per tutto il territorio nazionale, procedendo al reperimento di tutte le postazioni necessarie. Ciò eviterà qualsiasi forma di assembramento dei candidati”.

E assicura che “nei prossimi giorni sarà altresì emanato un apposito Protocollo, finalizzato ad assicurare lo svolgimento in assoluta sicurezza delle prove”.

L’esame si comporrà di una prova scritta – da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con il sistema informatizzato – distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata è pari a 150 minuti e prevede: per i posti comuni sono previsti cinque quesiti a risposta aperta e un quesito – seguito da cinque domande a risposta aperta di comprensione – per la verifica della conoscenza linguistica. Mentre per le classi di concorso di lingua inglese la prova scritta sarà interamente in lingua e prevede sei quesiti a risposta aperta.

Come precisa nella stessa nota il Miur, ai docenti vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 – che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 – sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

L’annuncio del concorso si è trasformato subito in terreno di scontro nella maggioranza, con alcune voci interne al PD che hanno chiesto alla ministra Azzolina di rinviare alla pausa natalizia l’inizio delle prove. Critiche anche dal mondo sindacale scolastico, preoccupato dai rischi legati all’operazione in termini di sorveglianza e sanificazione.