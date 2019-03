Scuola, Corsi di sostegno: province senza posti e costi esorbitanti

editato in: da

(Teleborsa) – Diventa un caso politico la denuncia dell’Anief sulla disomogeneità dei corsi di specializzazione su sostegno avviati dal Miur con il decreto n. 92/2019 per 14.224 posti disponibili per l’anno accademico 2018/19 ma che in base ad un secondo decreto, del 24 febbraio, ha ripartito quei posti penalizzando numerose regioni e province dove il fabbisogno è altissimo. Il caso di Palermo, subito denunciato dal giovane sindacato, sulla mancanza di posti nell’intera provincia, sebbene la richiesta sia altissima, si è trasformato in un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione da parte dell’on. Vittoria Casa (M5S).

L’onorevole Casa chiede a Marco Bussetti i motivi che hanno portato a non “garantire l’eguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione universitaria”. Ma anche come mai la determinazione dei costi per sostenere i corsi di specializzazione sia “priva di un tetto massimo previsto a livello centrale ed i bandi già emessi in numerosi Atenei risultano prevedere un costo abnorme di migliaia di euro, che oscilla talora tra i 2.500 e i 3.700 euro”. La verità è che il Miur ha proposto corsi solo sulla base delle risposte degli atenei, lasciando loro anche la facoltà di decidere sui costi. Per questo, Anief ha attivato uno specifico ricorso al Tar del Lazio, proprio per aumentare i posti per violazione delle disposizioni normative relative all’accesso al numero programmato.

Anief ritiene particolarmente importanti le questioni sollevate dalla deputata del M5S. Prima di tutto perché è assurdo che per fare il test di accesso, iscriversi e frequentare i corsi specializzanti sulla didattica speciale, si debbano arrivare a spendere 3 mila o 4 mila euro. Anche perché si vanno a chiedere a personale precario che in molti casi svolge supplenze fuori provincia, spesso fuori regione, e quindi è costretto a sobbarcarsi già delle spese consistenti per gli spostamenti, gli alloggi e tutto quello che serve per mantenersi lontano da casa.

Inoltre, è assurdo che nell’assegnazione dei posti il Miur abbia tenuto conto solo dell’offerta formativa delle Università e non delle effettive esigenze legate ai posti da coprire.

“L’amministrazione ha agito con superficialità, creando un notevole danno ai diretti interessati, e di riflesso agli alunni, alle famiglie, alle scuole e all’amministrazione delle regioni svantaggiate”, ha commentato Marcello Pacifico, presidente dell’Anief.