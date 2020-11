Scuola, Consiglio di Stato conferma sospensione sentenze TAR su diplomati Magistrale

editato in: da

(Teleborsa) – I Diplomati Magistrale potranno potranno essere reinseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento e vedersi confermati i contratti di lavoro. Il Consiglio di Stato ha decretato la vittoria dei ricorsi presentati dal sindacato della scuola Anief, a tutela dei diritti dei docenti con diploma magistrale, confermando la sospensione delle sentenze di rigetto emanate dal TAR Lazio.

Esulta il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico: “Tutti i nostri ricorrenti mantengono l’inserimento nelle graduatorie e possono continuare a prestare servizio in forza dei contratti già stipulati. Adesso urge una soluzione politica per tutti gli insegnanti”.

Il team di legali Anief, composto da Fabio Ganci, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fortunato Niro, ottiene nuovamente ragione in Consiglio di Stato. Il Ministero dell’Istruzione dovrà ora produrre, prima dell’udienza di merito già fissata per il prossimo mese di febbraio, una memoria esaustiva. In tale memoria il Ministero dovrà spiegare se abbia disposto l’inserimento dei ricorrenti nelle GAE con clausola di riserva, individuare gli appellanti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato non recante l’apposizione di siffatta clausola di riserva o comunque immessi in ruolo senza riserva, chiarire le ragioni per cui detta clausola di riserva in talune circostanze non sia stata inserita nei contratti di lavoro o negli atti di immissione in ruolo.

“Il Ministero dovrà chiarire nel merito in che modo sta agendo o vuole agire nei confronti di docenti che da anni permettono il corretto svolgimento delle attività didattiche”, commenta Pacifico, precisando “non potrà licenziare i nostri iscritti fino all’udienza di merito”.

“Auspichiamo da anni una risoluzione politica della problematica che interessa i diplomati magistrale – ricorda il sindacalista – e chiediamo nuovamente e con forza la loro conferma in ruolo una volta superato l’anno di prova”.