Scuola, con approvazione quota 100 sarà record di supplenze

(Teleborsa) – L’ormai prossimo superamento delle legge Fornero, con la conseguente approvazione della riforma “quota 100”, porterà a un elevato numero di uscite dal lavoro nel mondo scolastico. Secondo il sindacato per la scuola Anief, il provvedimento riguarderà tra gli 80 e 100 mila lavoratori, in larga prevalenza insegnanti. Con notevoli ripercussioni per quanto riguarda il precariato, che arriverà a un numero record qualora il Governo non approvi in tempi brevi emendamenti salva-precari nella Legge di bilancio.

Infatti, si rischia di arrivare il prossimo settembre a 200 mila supplenze annuali, visto che il Ministero dell’Economia non ha autorizzato nemmeno le 27.400 immissioni in ruolo chieste dal titolare del Miur Marco Bussetti, negando anche la stabilizzazione di meno di un sesto del necessario. Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, “bisogna affrontare subito il problema, prima che la situazione sfugga di mano: basterebbe votare gli emendamenti su riapertura GaE, estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d’istituto e conferma dei ruoli degli insegnanti assunti con riserva. E dare seguito alle modifiche richieste al nuovo sistema di reclutamento, con particolare attenzione ai docenti non abilitati destinati a fare i supplenti di Stato sine die”.