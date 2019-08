Scuola, Bussetti sarà salutato senza rimpianti

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo la fine del Governo e le consultazioni dei leader politici, anche il mondo della scuola uscirà rivoluzionato. Si chiude, secondo ANIEF, una delle più buie gestioni nel mondo dell’istruzione ed il Ministro Bussetti sarà salutato senza rimpianti a causa della profonda delusione della sua gestione, tra progetti di autonomia differenziata e carenza di soluzioni concrete per l’annoso problema del precariato.

È notizia di queste ore che solo in Veneto ci sono quasi 8 mila cattedre destinate ai precari, di cui 2.284 di sostegno.

Secondo il Presidente ANIEF Marcello Pacifico, “il ministro Bussetti non ha attuato nemmeno una delle disposizioni presentate e ora si appresta ad abbandonare il palazzo di Viale Trastevere lasciando in eredità un numero inaudito di cattedre scoperte nel Paese con il record di precari, dei concorsi ordinari e straordinari in alto mare. Secondo noi, nemmeno impegnandosi di buona lena, si sarebbe potuto fare peggio“.