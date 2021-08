Scuola, Bianchi: pronti per il rientro in presenza

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo pronti” per tornare a scuola. Stiamo lavorando con decine di migliaia di persone per arrivare a questo”. A pochi giorni dal nuovo anno scolastico, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, intervistato a Morning news, fa professione di ottimismo affrontando la questione della ripresa in presenza del nuovo anno scolastico, compresi i nodi ancora da sciogliere: dal coinvolgimento dei presidi nel controllo del Green pass ai vaccini al personale scolastico.

Sul controllo del green pass a scuola: ci sarà da subito e sarà effettuato dai presidi. “Lo controlleranno i presidi”, ha spiegato Bianchi aggiungendo che “stiamo facendo un grande lavoro con loro e con l’Autorità della Privacy per avere uno strumento semplice e facile che permetta loro di verificare tutte le mattine chi ha il disco verde o il disco rosso”. Sulle tempistiche il Ministro assicura che “da quando i ragazzi saranno a scuola ci sarà”.

Bianchi ha anche detto che “c’è un forte aumento dei vaccinati in questi ultimi giorni tra il personale scolastico. Chi ha il vaccino o il Green pass va a scuola, gli altri verranno sospesi. Quanto al tampone lo faremo al personale solo secondo le indicazioni delle autorità sanitarie, ma “non è un sostituito del vaccino ma semplicemente un atto di tracciamento”.

L’obbligo del Green pass – ha ribadito il Ministro – “non riguarda gli studenti della scuola”,ma solo gli studenti universitari. “La scuola opera su classi di persone che si conoscono e c’è la possibilità di verifiche quotidiane della situazione” di eventuali contagi da Covid.

Quando in una classe c’è un ragazzo positivo – ha spiegato Bianchi – “verrà allontanato, e anche gli altri alunni, e si verificherà l’ampiezza del cluster. Ora si isolano esattamente le situazioni di rischio che viene monitorato senza più generalizzare. Non c’è più il rischio di Regioni in quarantena”.