Scuola, Bianchi a sindacati: obiettivo ripresa in presenza

(Teleborsa) – “L’obiettivo di tutto il Governo è la riapertura in presenza a settembre”. E’ quanto ha sottolineato il Ministro dell’Istruzione Patrizio

Bianchi durante l’incontro con i sindacati.

“Il mondo della scuola ha reagito con responsabilità alla campagna di vaccinazione – ha osservato Bianchi – Il Governo si è predisposto per tempo alla ripresa, stanziando in totale per la sicurezza più di 1,6 miliardi negli ultimi mesi. Ora siamo pronti per il Piano scuola che condivideremo con Regioni e autonomie locali in Conferenza Unificata”.

“Raggiungere la massima copertura vaccinale è una misura di sicurezza e un dovere civico che fin da subito abbiamo promosso, ma per avere davvero tutti in presenza a settembre servono risorse, spazi, interventi sul trasporto pubblico e misure straordinarie”, sottolinea Francesco Sinopoli, segretario generale FLC CGIL.