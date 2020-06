Scuola, Azzolina chiede un miliardo in più e “corregge” le linee guida

editato in: da

(Teleborsa) – Un miliardo in più in vista della riapertura delle scuole a settembre.

È quanto ha chiesto, nel corso del CdM di ieri, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, trovando il favore di diversi Ministri e che dovrebbe rientrare nel nuovo scostamento di bilancio sul quale si è fatto il punto a Palazzo Chigi nel corso della riunione tra il Premier Giuseppe Conte, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, i capi delegazione e i responsabili economici delle forze di maggioranza. Del miliardo chiesto dalla Ministra, 500 milioni verrebbero destinati all’assunzione di docenti.

La notizia del miliardo in più sulla scuola “va nella direzione giusta”. Questo il commento del Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sottolineando che il testo avuto ieri sulle linee guida sulla scuola è “migliorativo” rispetto a quello precedente ritenuto irricevibile e oggi, venerdì 26 giugno, ci sarà la conferenza unificata con Comuni, Province e Regioni per cui ci si augura “un accordo definitivo” su temi come il distanziamento e l’aumento di organico.