Scuola, Anief ripropone “call veloce” da graduatorie per sanare precariato

editato in: da

(Teleborsa) – In attesa di capire come si riorganizzerà il MIUR, dopo lo spacchettamento dei Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca, Anief torna a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia – il precariato – e ripropone il ricorso alla “call veloce” (chiamata immediata) dalle graduatorie di istituto.

Il sindacato della scuola, ricordando che il concorso ordinario e straordinario hanno tempi troppo lunghi, propone di assegnare i ruoli entro il 31 agosto su tutti i posti vacanti, assumendo i precari di prima, seconda e terza fascia laddove le GaE (graduatorie) siano esaurite. La nuova procedura della “call veloce”, prevista anche dal Decreto Scuola (L. 159/2019 ) prevede che i supplenti presenti nelle graduatorie di merito e nelle GaE possano essere immessi in ruolo, su base volontaria, anche in un’altra regione diversa dalla propria, attraverso un elenco utile esclusivamente per assegnare i tanti posti vacanti che altrimenti andrebbero a supplenza.

“Questo per noi è fondamentale per dare garanzia di continuità didattica nel Paese, per premiare coloro che per tanti anni hanno lavorato nella scuola e per evitare dei risarcimenti danni che ci vadano a penalizzare nelle cause in Europa”, commenta il Presidente dell’Anief Marcello Pacifico.

E’ già pronto l’emendamento al Milleproroghe preparato dall’ufficio legislativo del giovane sindacato. La nuova titolare del Miur Lucia Azzolina si è da subito impegnata per realizzare in breve tempo il decreto attuativo, comprendente il nuovo regolamento per velocizzare questo genere di convocazioni, il quale permetterebbe di utilizzare proficuamente gli elenchi temporanei che si verrebbero creare già in occasione delle prossime immissioni in ruolo previste nell’estate 2020.