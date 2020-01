Scuola, Anief: rinnovo contratto in salita senza ulteriori risorse

editato in: da

(Teleborsa) – Il sindacato della scuola, Anief non si rassegna a un’Istruzione bistrattata dalla politica e che riceve poche risorse.

“Se non se ne troveranno altre – fa notare il leader della sigla sindacale, Marcello Pacifico in un intervento radiofonico al gr di Italia Stampa – assisteremo a un rinnovo del contratto in salita. Soltanto 1.090 posti di sostegno sono stati trasformati in organico di diritto, molti dei quali sono frutto di sentenze e stati ottenuti da Anief con la campagna #nonunoradimeno”.

“Speriamo che qualcosa cambi – aggiunge il sindacalista – con lo spacchettamento del Miur e che il nuovo ministro dell’Istruzione e quello dell’Università siano coadiuvati dal Mef e dal governo tutto per investimenti degni di un Paese che vuole crescere”.