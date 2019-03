Scuola, Anief presenta nuove proposte sul decreto concretezza

editato in: da

(Teleborsa) – Tante le proposte emendative presentate dall’Anief, alla Camera, sul decreto concretezza. Tra le questioni in primo piano vi sono la riapertura delle GaE, l’esclusione delle norme sull’assenteismo per il personale della scuola, il salario accessorio per i supplenti brevi, la conferma nei ruoli degli assunti con riserva e l’assunzione degli idonei dei concorsi. Ma anche l’armonizzazione delle regole tra pubblico e privato nella contrattazione alla stabilizzazione dei precari abilitati e non (ma con 36 mesi, inclusi idonei del concorso Imc, educatori e Ata); l‘attivazione dei posti nei profili C per il personale Ata; l’adeguamento tra posti in organico di fatto o in deroga e di diritto; la mobilità straordinaria all’attivazione di corsi abilitanti riservati al personale di ruolo e, infine, l’estensione dei buoni pasto al personale della scuola.

Nei prossimi giorni si vedrà quali delle proposte presentate dal sindacato – che ha partecipato in delegazione Cisal alla recente audizione parlamentare – saranno dichiarate ammissibili e approvate.