Scuola, Anief presenta le linee guida per il rinnovo del contratto

editato in: da

(Teleborsa) – Il giovane sindacato della scuola Anief, da Roma, in occasione del consiglio nazionale svoltosi qualche giorno fa, ha presentato le linee guida per il rinnovo del contratto per 1,3 milioni di docenti, educatori, Ata della scuola, dell’università e della ricerca e Afam.

All’interno della piattaforma contrattuale, misure per chiedere aumenti economici per il personale della scuola, per recuperare la centralità della funzione docente, per difendere le lavoratrici vittime della violenza, per modificare il sistema disciplinare, salvaguardando sempre la dignità dei docenti. Anief propone modifiche e integrazioni agli articoli 72 e seguenti del CCNL.

Secondo il sindacato guidato da Marcello Pacifico, è “necessario uniformare il presente contratto alle modifiche introdotte dal D.lgs. 81/08 in materia di rappresentanti per la sicurezza; infatti sia il CCNQ del 10 luglio 1996 sia il CCNL 06-09, cronologicamente precedenti al testo unico del 2008, non tengono conto della figura del RLST di cui all’articolo 48. Lo stesso CCNL 2016-2018, pur intervenendo 10 anni dopo la pubblicazione del TU, continua a non tenerne conto”.

Nello specifico, con la modifica sul Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene superato il limite dei mille dipendenti introdotti con l’articolo 58 del CCNL del 1999. Tra i lavoratori devono essere ricompresi anche quanti assunti con contratti di collaborazione ancora vigenti e di nuova istituzione. Resta vigente, in ogni caso, il limite normativo introdotto dall’articolo 1, comma 2, del citato DM 382 del 1998 sul ruolo degli studenti impegnati in attività laboratoriali ai fini del conteggio del numero dei lavoratori. Tale limite potrà essere superato solo per via legislativa.

Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è necessario introdurre modifiche e integrazioni agli art. 72 e seguenti del CCNL, poiché siamo particolarmente sensibili alle tematiche che riguardano la sicurezza negli istituti scolastici”. Per tali motivi – afferma il sindacalista – “chiediamo la riapertura del CCNQ del 10 luglio 1996 con l’adeguamento delle potenzialità ispettive dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’individuazione e del rappresentante sicurezza territoriale, così da poter ottenere un potenziamento dell’attività di vigilanza del Rls plesso per plesso”.