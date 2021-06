Scuola, Anief mette a disposizione la diffida per attivare i corsi abilitanti

editato in: da

(Teleborsa) – Anche quest’anno l‘Anief sta chiedendo al Ministero l’attivazione dei corsi di abilitazione. “Un anno fa era partito il bando di concorso per poter partecipare a questa selezione e le persone hanno pure pagato i candidati per poter conseguirla, sia coloro che ne erano sprovvisti, sia chi era di ruolo e voleva prendere un’altra abilitazione”, ricorda il Presidente del sindacato Marcello Pacifico, aggiungendo che “oggi, dopo un anno e mezzo, questi corsi sono ancora bloccati“.

“Come Anief abbiamo quindi chiesto al Ministro di intervenire e, nelle more, stiamo fornendo a tutti coloro che avevano presentato la

domanda una diffida da inviare al Ministero- sottolinea il sindacalista- in maniera tale da poter avere titolo per ricorrere al TAR e per chiedere, come risarcimento, l’immediata attivazione di questo corso”.

“E’ veramente insensato lamentarsi che ci sono tante persone senza specializzazione, immobilizzare chi è entrato di ruolo ed impedirgli di passare da un ordine all’altro e da una materia all’alta, quando in maniera molto semplice e chiara si potrebbero attivare questi corsi

anche senza numero programmato. Abbiamo sempre pensato che chi ha diversi anni di servizio abbia diritto a poter frequentare questi corsi”.

“C’è quindi questa diffida, per averla basta rivolgersi ai rappresentati sindacali dell’Anief, e nel caso in cui il Ministero si ostini a non voler organizzare questi corsi – sostiene Pacifico – si dovrà partecipare ad un ricorso, gratuito ovviamente, perché si va a chiedere un qualcosa che già la legge prevede e si va a chiedere al TAR di ottemperare a quello che il legislatore ha già deciso. E’ molto importante quindi per dare la possibilità a tutti quanti di conseguire questa ulteriore abilitazione”.