Scuola, Anief chiede di prorogare i contratti in essere

(Teleborsa) – Il sindacato della scuola, Anief, propone di dare continuità didattica prorogando tutti i contratti in essere al 31 agosto per proseguire la didattica a distanza.

Lo chiede al governo la sigla sindacale guidata da Marcello Pacifico “in un momento in cui, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, i docenti ed educatori si ritrovano oberati di lavoro per riuscire a mettere in pratica una modalità di didattica a distanza”.

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha ribadito l’intenzione di bandire a breve i concorsi per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di I e II grado. Per l’Anief “appare perlomeno inopportuno catapultare sulle migliaia di precari della categoria impegno aggiuntivo e ulteriore pressione per prepararsi ad affrontare l’iter concorsuale”.

“L’improvvisa intenzione della Ministra Azzolina, che a quanto pare è condivisa anche dal Presidente del Consiglio Conte e dalla Ministra per la Pubblica Amministrazione Dadone, sembra non tenere conto della gravosità del compito che viene richiesto in questo momento al personale docente della scuola” – continua il sindacato – aggiungendo che gli insegnanti, oltre a produrre materiali didattici per gli studenti, a registrare audio e video lezioni, a tenere videoconferenze a volte anche per dieci classi, devono contestualmente formarsi in maniera autonoma sull’utilizzo di piattaforme e software finora sconosciuti. Questo a proprie spese, poiché per i precari non è previsto il bonus docente”.