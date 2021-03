Scuola, Anief chiede al ministro Bianchi voto per elezioni CSPI a maggio

editato in: da

(Teleborsa) – La scuola è di nuovo chiamata al rinnovo del CSPI – Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, un organo composto da consiglieri che sono per metà di nomina politica e per metà eletti dai lavoratori della scuola, tramite il sostegno a liste portate avanti dai sindacati o da altre associazioni. Una elezione che è già slittata di un anno e che non si può più rinviare.

Ne ha parlato Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, ricordando che l’elezione si può svolgere in sicurezza, esattamente come possono essere svolte le elezioni amministrative.

“L’Anief – spiega – già aveva pronte le liste da presentare entro la scorsa settimana, data ultima per l’insediamento delle commissioni elettorali, ma alle scuole è giunta comunicazione da Viale Trastevere che questi adempimenti possono essere superati, perché è intenzione del Ministro Bianchi rinviare le elezioni a causa del diffondersi delle varianti Covid”.

Un rinvio che l’Anief non accoglie con favore perché – fa notare il sindacato – è già stata rinnovata a gennaio la componente non elettiva, quella istituzionale, che subentrerà a settembre, mentre nello stesso periodo non sarà insediata la rappresentanza dei lavoratori della scuola, dei docenti dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo e secondo grado, dei precari e del personale ATA, delle minoranze slovene, tedesca e valdostana, che hanno tutti diritto a votare una loro rappresentanza.

“Noi siamo pronti. Ci chiediamo chi abbia paura di queste elezioni”, denuncia Pacifico, sottolineando che oggi si va a scuola con una percentuale del 75% nelle regioni gialle e del 50% in quelle poche rimaste arancioni, ma anche in quelle rosse si potrebbe prevedere un voto a distanza.

“E’ assurdo pensare che milioni di cittadini italiani possano votare per le elezioni amministrative e chi lavora nelle scuole non possa invece votare per rinnovare la propria componente. – afferma il sindacalista – Quindi ci appelliamo al buon senso, piuttosto che alla nostra Costituzione, e speriamo che il Ministro Bianchi rinvii il voto al massimo entro il mese di maggio, dal momento che questa elezione è già slittata di un anno”.