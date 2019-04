Scuola, Anief aderisce allo sciopero del 17 maggio

editato in: da

(Teleborsa) – Anief conferma la sua adesione alla forma di protesta sindacale congiunta indetta per il 17 maggio, per dire “no” alla regionalizzazione dei servizi pubblici, al mancato rinnovo del contratto, alle politiche sbagliate sul precariato di migliaia di docenti e Ata.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “il tempo dell’attesa e della pazienza è finito: il nuovo Governo ha avuto un anno per dare una linea d’indirizzo al comparto scuola: questo non è avvenuto. Anzi, per il contratto è stato detto che c’erano altre priorità; sui precari c’è stata un’inversione di tendenza rispetto a quanto promesso in campagna elettorale, con la volontà a stabilizzarne solo una piccola parte, mentre per il personale Ata non si è fatto nulla.

Mentre si sta lavorando alacremente per imporre una pericolosissima regionalizzazione, la quale non farebbe altro che acuire l’attuale gap delle due Italie, con quella del Sud – dove imperversano gli abbandoni scolastici precoci, le criticità del territorio, gli altri tassi di disoccupazione e di Neet – che rischierebbe di affondare del tutto e non solo in chiave scolastica. Il 17 maggio, quindi, a quattro anni esatti dallo stop di massa contro la Buona Scuola di Matteo Renzi e del suo Pd, potrebbe rappresentare un giorno storico, con tutti i sindacati della scuola uniti – conclude Pacifico – a dire no a questo programma governativo sterile e addirittura dannoso”.